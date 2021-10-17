Cinayet zanlısı eski muhtar ikinci kez hakim karşısında

Çorum’da, oğluyla kavga eden Tunç Taşar (14) ile Kaan Hakverdi’yi (13) okul servisinde tabancayla vurarak, öldüren ve hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan eski muhtar Selfet Başkuş (58), bugün ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

Olay, 12 Mart'ta, Alaca ilçesi İmat köyünde meydana geldi. Eski muhtar Başkuş, oğlu Z.E.B. ile aynı okul servisini kullanan Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi’yi kavga ettikleri gerekçesiyle araçta tabancayla vurdu. Taşar ve Hakverdi, ağır yaralı kaldırıldığı Alaca Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından yakınına giderek, “Ben çocukları vurdum, oğlum size emanet” diyen Başkuş, jandarmaya teslim oldu. Mahkemece tutuklanan Selfet Başkuş hakkında Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'çocuğun ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Başkuş, yargılandığı davada bugün 2. kez hakim karşısına çıkacak, Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Başkuş, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanması beklenirken, Duruşmada ölen çocukların aileleri ile taraf avukatları da hazır bulunacak. Başkuş ilk duruşmada hayatını kaybeden çocukların, oğluna tacizde bulunduklarını iddia ederek, yaşanan olay nedeniyle çok pişman olduğunu ve tahliyesini talep ettiğini belirtmişti. Bugün ki duruşmada eksiklerin tamamlanmasıyla birlikte Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalaasını vermesi bekleniyor.

(Yusuf ÇINAR)

