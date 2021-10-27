Cinayet sonrası kaçış anı kamerada
Güncel 27.10.2021, 15:32 27.10.2021, 19:26
2013
Çorum’da Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği'nde çıkan ve Cihan Kanbur (40) ve Semih Özçelik’in (16) hayatını kaybettiği, Kadir Özlem (39) ve Muhammed Yücel’in (31) ise ağır yaralandığı silahlı kavga olayıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, cinayet sonrası dernekten çıkan grubun, araçlarına binip uzaklaştığı anlara ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde; dernek binasından dışarı çıkan grubun, hızla araçlarına binip bölgeden uzaklaştıkları görülüyor.
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