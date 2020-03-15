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CİMER’e 4.415 kişiden başvuru

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüs salgını nedeniyle CİMER’e 4 bin 415 kişinin başvuru yaptığını söyledi.

CİMER’e 4.415 kişiden başvuru

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüs salgını nedeniyle CİMER’e 4 bin 415 kişinin başvuru yaptığını söyledi.

15 Mart 2020 Pazar 19:41
CİMER’e 4.415 kişiden başvuru

İletişim Başkanı Altun, son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili CİMER’e yapılan başvuruları açıkladı. Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Küresel sorun haline gelen Kovid-19 salgını sonrası duyarlı vatandaşlarımızdan son bir hafta içerisinde salgın ile ilgili tüm kamu kurumlarımızın görev ve yetkisini ilgilendiren konularda CİMER'e 4 bin 415 başvuru gelmiştir” ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Çin’den dünyaya yayılan kovid-19, geçtiğimiz Çarşamba günü ülkemizde tespit edildi. Dünyada yaklaşık 6 bin kişinin ölümüne neden olan salgın için Sağlık Bakanlığı, ALO 184 çağrı hattını tahsis etmişti. Daha önceleri randevu almak için kullanılan çağrı merkezi, koronavirüs ihbar hattına dönüştürülmüştü.

(AA)

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