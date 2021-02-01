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“Çimento ile ilgili gizli ajandamız yok”

Belediye Meclisi Başkanvekili İsmail Bölükbaş, Çimento’nun yeriyle ilgili “Hiçbir gizli ajandamız yok” dedi.

Güncel 01.02.2021, 22:48
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“Çimento ile ilgili gizli ajandamız yok”

Belediye’nin borçsuz, harçsız, hizmet yapar hale gelmesi gerektiğini ve bu noktada iyi bir durumda olduklarını kaydeden Bölükbaş, Çimento ile ilgili Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın açık bir şekilde konuştuğunu, o bölge için gerekirse uluslararası bir proje yarışması dahi düzenlenebileceğinin açıklandığını bildirdi.

Arsadan edilecek kârın Çorumlunun hizmetinde kullanılacağını kaydeden Bölükbaş, “Bir gayrimenkul alımının tasarrufları alıcı tasarruflarıdır. Aldıktan sonra yapacağınız şeyleri deklare edersiniz. Pazarlık noktasında belediyemiz tasarrufunu gizli tutmuştur. Burada amaç bellidir. Burada amaç, 1380 dönüm arazi uygun fiyatla alınmış, şehrin doğusunda imarlaşmaya engel olan, yapılaşmaya engel olan bir fabrika kaldırılarak bir imar planı yapılarak yapılaşma sağlanacaktır. Belediyemiz de 10 liraya aldığı arsayı 15 liraya 20 liraya satacak ve kar edecektir. Bu kâr yine Çorumlunun hizmetinde kullanılacaktır” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)

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