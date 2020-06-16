Çim biçme çalışmaları aralıksız devam ediyor
Çorum Belediyesi, şehrin genelinde çim biçme, yabani otla mücadele ve parkların çevre düzenleme çalışmalarını büyük bir hızla sürdürüyor.
Güncel 16.06.2020, 19:50
75
Park ve bahçelerin yanı sıra cadde refüjlerde de çim biçme ve yabani ot temizleme çalışması yaptıklarını ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, yapılan çalışmalarla park ve yeşil alanların daha estetik bir görünüme kavuştuğunu ifade etti. Tuncel, “Park, bahçe, refüjler ve mesire alanlarında çim biçme ve yabani ot temizliklerini aralıksız sürdürüyoruz.” diye konuştu.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
23°
az bulutlu
Namaz Vakti 16 Haziran 2020
|İmsak
|03:04
|Güneş
|05:02
|Öğle
|12:46
|İkindi
|16:45
|Akşam
|20:20
|Yatsı
|22:09