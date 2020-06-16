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Çim biçme çalışmaları aralıksız devam ediyor

Çorum Belediyesi, şehrin genelinde çim biçme, yabani otla mücadele ve parkların çevre düzenleme çalışmalarını büyük bir hızla sürdürüyor.

Güncel 16.06.2020, 19:50
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Çim biçme çalışmaları aralıksız devam ediyor

Park ve bahçelerin yanı sıra cadde refüjlerde de çim biçme ve yabani ot temizleme çalışması yaptıklarını ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, yapılan çalışmalarla park ve yeşil alanların daha estetik bir görünüme kavuştuğunu ifade etti. Tuncel, “Park, bahçe, refüjler ve mesire alanlarında çim biçme ve yabani ot temizliklerini aralıksız sürdürüyoruz.” diye konuştu.

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