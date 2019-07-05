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Çilek tarlasını incelediler

Sungurlu Gençlik Merkezi ilçemizdeki gençler ile birlikte çilek tarlalarını ziyaret etti.

Çilek tarlasını incelediler

Sungurlu Gençlik Merkezi ilçemizdeki gençler ile birlikte çilek tarlalarını ziyaret etti.

05 Temmuz 2019 Cuma 00:55
Çilek tarlasını incelediler

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ülke genelinde gençleri tarım ve hayvancılığa teşvik etmek amacıyla uyguladığı projeler kapsamında Sungurlu’ya bağlı Salman köyünde çilek yetiştirilen tarlayı ziyaret eden gençler burada hem çilek topladı hem de çilek üretiminin nasıl yapıldığı hakkında bilgiler aldı.

Sungurlu Gençlik Merkezi Müdürü Esat Buğdaylı, “Gençlerimizle ile birlikte ilçemiz Salman köyünde bulunan çilek tarlalarını ziyaret ederek, çilek yetiştiriciliği hakkında çiftçilerimizden bilgi aldık. Gençlerimiz çilek yetiştirmesini yerinde inceleme imkanı buldular” diye konuştu.

(Mehmet DALAR)

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