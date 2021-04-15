“Çiftçinin çaresizliği ayrı dert, soğana muhtaç olanlarınki ayrı”

Hayatından bezmiş çiftçinin tarla-tapanının ipotek, traktörünün haciz altında olduğunu, onun filizlenmeye yüz tutmuş soğan ve patatesinin üç kuruşa satın alınarak muhtaç vatandaşlara sadaka misali dağıtılmasının, gelinen noktayı gösterdiğini vurgulayan Tuğba Gül, “Bir de bizi kıskanıyorlar demezler mi? Memleketi, milleti ne hale getirdiniz? Kıskanmasın da ne yapsınlar?” dedi.

DEVA Partisi İl Başkan Yardımcısı Tuğba Gül, açıklamasında özetle şunları söyledi:

“Neye yanalım? Köylünün, çiftçinin çaresizliğine mi, vatandaşın kuru soğana muhtaç oluşuna mı, yoksa, ‘sağ elin verdiğini sol elin görmemesi’ gerektiğini emreden dinimizin hükümleri aksine, bu en faziletli ayda yardımların gösteriye dönüştürülmesine mi? Kendi elimizle başa getirdiklerimizin; milleti önce çaresizliğe gark edip sonrasında takındığı sahte ve yapmacık halkı düşünen tavırlarına mı yanalım?

Gerçeklerin er-geç gün yüzüne çıkmak gibi bir özelliği vardır.

DEVA iktidarında çiftçi de, üretici de değerini bulacaktır.” (Haber Merkezi)

