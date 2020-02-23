Çiftçilere tarla faresi uyarısı

Tarla farelerinin, tarla bitkilerinin tamamında, bahçelerde, çayır ve meralarda çiftçilerin korkulu rüyası olduğunu söyleyen Sarı, “Özellikle hububat yetiştiriciliği yapan arpa, buğday ve tritikale eken çiftçilerimiz tarlalarını kontrol edip aktif fare deliği görmeleri durumunda arazi komşularıyla beraber toplu mücadele yapmaları gerekmektedir. Mücadele yapılmadığı zaman popülasyon yoğunluğuna göre yüzde 100'e varan zarar yaparlar” dedi.

Sarı, tarla fareleri ile mücadele yöntemlerini ise şu şekilde sıraladı:

“Kültürel Önlemler: Önerilen en etkili mücadele şekli; tarlaya fare girişinin bulunduğu yerin derin sürülerek bir şerit oluşturulmasıdır. Kapanlarla henüz kış çıkmadan mekanik mücadele yapılırsa, hayvanın buradaki yoğunluğu oldukça azaltılıp daha sonra zarar vermesi engellenebilir. Derin toprak işlemesi, münavebe, tarla temizliği yapmak fare popülasyonunu azaltır.

Biyolojik Mücadele: Tilki, kedi, köpek, gelincik, sansar, baykuş, leylek, kerkenez, atmaca, doğan, şahin, kartal ve yılanlar tarla farelerinin doğal düşmanlarıdır. Bu hayvanlar tarla farelerini yiyerek çoğalmalarını engellerler. Bu sebeple, bu hayvanlar kesinlikle öldürülmemeli ve korunmalıdır.

Kimyasal Mücadele: Tarla faresi kış çıkarken üremeye başladığı için kimyasal mücadelenin Ocak-Şubat-Mart ayından itibaren başlaması gerekir. Bu sebeple en uygun ve en etkin mücadele dönemi Ocak-Şubat-Mart aylarıdır.”

Tarla faresine karşı etkin mücadele için toplu mücadele yapılmasına da dikkat çeken Sarı, şunları dile getirdi:

“Tarla faresi ile toplu mücadele yapmak gerekir. İlimizde tamda hububat döneminde tarlalarımızı kontrol etmemiz gereken dönem şuandır. Yaptığımız arazi kontrolleri neticesinde bazı arazilerde işlek fare deliklerine, yenilmiş hububat gövdelerine denk geliyoruz. Yetiştiricilerimizin de mağduriyet yaşamamaları için kendi tarlalarını kontrol etmeleri gerekir. Bunun için çiftçiler topluca araziye çıkıp kontrol etmelidirler. Mücadele yapılacak sahalardaki bütün fare yiyecek deliklerinin içine 3-5 adet zehirli yem el değmeden, bir daha kullanılmayacak tahta bir kaşık ile konulur. Bu şekilde tüm arazi ilaçlanır. Zehirli yem el değmeden kullanılmalıdır. Aksi halde insan kokusu bulaşmış zehirli yemi tarla fareleri yemezler. Bu da mücadelenin başarısını azaltır. Boş yere ilaç ve emek sarfiyatı olur. Fare mücadelesi yapılan araziler ertesi gün yeniden taranır, ölü fareler toplanır. Derin bir çukur açılarak toprağa gömülür. Böylece ölü fareleri yiyebilecek hayvanların ölümlerine engel olunur. Müdürlüğümüzde tarla faresi için çinko fosfürle hazırlanmış zehirli yem mevcuttur. Tekniğine uygun olarak kullanıldığında 1 kg zehirli yem 20 dekar alana yeterlidir.” (Haber Merkezi)