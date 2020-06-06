Çiftçilere "pas" ve "septoria" uyarısı

Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde etkili olan yağışların özellikle merkeze bağlı köylerdeki ekili alanlarda hastalığa neden olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.

Çiftçileri ekili arazilerini kontrol etmeleri ve bitki yapraklarında yoğun belirti görülmesi durumunda hastalıkla mücadele başlatmalarını isteyen Sarı, "Sarıpas hastalığı, yaprakların üst yüzeyinde makine dikişi şeklinde sarı renkte kabarcıklara neden olmaktadır. Septoria hastalığı ise yaprak üzerinde damarlarla sınırlandırılmış küçük, düzensiz, kırmızı ve kahverengi lekeler şeklinde görülmektedir. Bu hastalıklarla etkin ve zamanında mücadele yapılamadığı takdirde üründe yüksek verim kayıpları olmaktadır." ifadelerini kullandı.