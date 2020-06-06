Çiftçilere "pas" ve "septoria" uyarısı
Çorum Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, hububat üreticilerini pas ve septoria hastalığıyla mücadele başlatmaları konusunda uyardı.
Güncel 06.06.2020, 18:35
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Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde etkili olan yağışların özellikle merkeze bağlı köylerdeki ekili alanlarda hastalığa neden olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.
Çiftçileri ekili arazilerini kontrol etmeleri ve bitki yapraklarında yoğun belirti görülmesi durumunda hastalıkla mücadele başlatmalarını isteyen Sarı, "Sarıpas hastalığı, yaprakların üst yüzeyinde makine dikişi şeklinde sarı renkte kabarcıklara neden olmaktadır. Septoria hastalığı ise yaprak üzerinde damarlarla sınırlandırılmış küçük, düzensiz, kırmızı ve kahverengi lekeler şeklinde görülmektedir. Bu hastalıklarla etkin ve zamanında mücadele yapılamadığı takdirde üründe yüksek verim kayıpları olmaktadır." ifadelerini kullandı.
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