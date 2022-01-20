Çiftçilere 5 milyon afet yardımı

İlimizde Merkez, Alaca, Laçin, Sungurlu, Uğurludağ ve Boğazkale ilçelerinde 43 yerleşim yerinde mağduriyet yaşayan üreticiler desteklenecektir. 5 milyon TL desteği ilimize gönderilmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tüm üreticilerimiz adına sonsuz teşekkür ederim. Bugün olduğu gibi yarın da çiftçilerimize hizmet noktasında gayretlerimiz sürecektir” dedi.