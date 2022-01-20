Çiftçilere 5 milyon afet yardımı
AK Parti MKYK üyesi, TBMM Tarım ve Orman Komisyonu Üyesi, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan yaptığı açıklamada; ilimiz genelinde 2021 haziran ve temmuz aylarında meydana gelen dolu, sel ve fırtına nedeniyle zarar gören üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla tohumluk dağıtılmasında kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı acil destek giderleri ödeneğinden 5 milyon TL ödenek aktarılmıştır.
Güncel 20.01.2022, 19:24
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İlimizde Merkez, Alaca, Laçin, Sungurlu, Uğurludağ ve Boğazkale ilçelerinde 43 yerleşim yerinde mağduriyet yaşayan üreticiler desteklenecektir. 5 milyon TL desteği ilimize gönderilmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tüm üreticilerimiz adına sonsuz teşekkür ederim. Bugün olduğu gibi yarın da çiftçilerimize hizmet noktasında gayretlerimiz sürecektir” dedi.
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