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Çiftçi’den özel birey memura başarı belgesi

Vali Mustafa Çiftçi, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü’nde çalışan özel birey Eda Arslan’ı kutladı.

Güncel 08.06.2020, 20:30
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Çiftçi’den özel birey memura başarı belgesi

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ali Şahan ile aynı kurumda memur olarak görev yapan özel birey Eda Arslan, Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

İŞKUR’un çalışmaları ile ilgili olarak kurum Müdürü Ali Şahan’dan bilgi alan Vali Çiftçi, özel birey Eda Arslan’a da üstün gayret ve özverili çalışmalarından dolayı kutlayarak başarı belgesi ile ödüllendirdi.

(Haber Merkezi)

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