“Çiftçi kaderine terk edildi”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Çorum’a gelerek haşhaş, soğan ve patates üreticileriyle bir araya geldi. Mecitözü Tanrıvermiş Köyü’nde haşhaş üreticilerinin, Ovasaray ve Ömerbey köylerinde de soğan ve patates üreticilerinin sorunlarını dinledikten sonra parti binasında bir basın toplantısı düzenleyen Sarıbal, iktidarın tarımda uyguladığı yanlış politikaların faturasının çiftçiye kesildiğini söyledi.

Mecitözü’ndeki haşhaş üreticilerinin internet üzerinden parsel bilgilerini girerken yanlışlık yaptıklarını ancak bu yanlışlığın bedelinin tüm ürünlerin imha edilmesi olmaması gerektiğini kaydeden Sarıbal, “Koca devlet, koca ülke haşhaşı imha etmek yerine bunları çiftçiden alır ve ona göre değerlendirir” dedi.

Sonrasında Ovasaray ve Ömerbey köylerinde soğan ve patates üreticileriyle bir araya geldiklerini belirten Sarıbal, 2017 ve 2018’de uygulanan yanlış politikalar neticesinde Türkiye’de soğan ve patates kuyruğu oluştuğunu, bu yanlışlığın 2019’da da devam ettiğini söyledi. Sarıbal, bir dönem kilosu 6-7 liraya çıkan soğan ve patatesin sonraki dönem daha fazla ekildiğini, bu sefer de ihracat kısıtlaması getirildiğini belirterek, “Soğan ve patatesler ne yazık ki depolarda çürüdü” dedi.

“Haşhaş, soğan ve patates sorunu aslında iktidarın yönetememe sorunudur” diyen Sarıbal, bilimden, akıldan, halktan ve toplumdan yana bir tarım politikasıyla tüm bu sorunların üstesinden gelinebileceğini dile getirerek, “Bu iktidar, her alanda olduğu gibi tarımda da ülkeyi yönetemiyor” diye konuştu.

(Haber Merkezi)