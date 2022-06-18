“Çiftçi büyürse, tarım büyür, tarım büyürse, ülke büyür”

Geçtiğimiz yıl soğan üretiminden zarar eden, depolarda ürünleri çürüdüğü için derelere dökmek zorunda kalan çiftçinin bu sene aynı tabloyu yaşamak istemediğini vurgulayan Tahtasız, üreticinin alın terinin karşılığını aldığı, tüketicinin de sofrasının bereketlendiği bir düzenin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Üreticilere kolaylıklar dileyen ve bu seneki mevcut durum hakkında bilgi alan Tahtasız, “CHP iktidarında çiftçimizin borç yükünü hafifleteceğiz. Kredi, su ve elektrik borçlarının faizini silerek gelirine göre yeniden yapılandıracağız.

Tarımsal üretimde kullanılan mazottan vergi almayacağız.

Çiftçi ürün fiyatını ekmeden önce bilecek. Ürün taban fiyatını bir yıl önce açıklayacağız. Hububat, yağlı tohum, baklagiller gibi belli ürünlerde alım garantisi vereceğiz.

Sulama faturası hasattan sonra ödenecek.

Tarım destekleri ve araçları haczedilmeyecek, desteklerden kesinti yapılmayacak.

Hasat döneminde ithalatı yasaklayacağız.

Mera alanlarını koruyacak, besiciye açacağız.

Ürün paritelerini sürdürebilir seviyeye çıkaracağız.

Tarım sektöründe gençler ve kadınlar için teşvik getireceğiz.

Orman köylülerimizi koruyacağız.

Tarladan mutfağa dokunduğu her şeye değer katan, emekleriyle toprağı yoğuran çiftçilerimize kolaylıklar diliyoruz” diye konuştu.

Tahtasız’a Üyük köyü ziyaretinde bazı parti yöneticileri de eşlik etti.

(Haber Merkezi)