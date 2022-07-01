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CHP’nin kurmaylarından Çorum heyetine yakın ilgi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile her hafta düzenlenen TBMM Grup Toplantısına katılmak ve bazı ziyaretlerde bulunma üzere Ankara’ya çıkarma yapan CHP Çorum İl ve İlçe Örgütleri, CHP’li Genel Merkez kurmayları tarafından oldukça sıcak karşılandı.

Güncel 01.07.2022, 19:53
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CHP’nin kurmaylarından Çorum heyetine yakın ilgi

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve beraberindekiler, TBMM Grup Toplantısı öncesi ve sonrası genel başkan yardımcıları, parti meclis üyeleri ve milletvekilleri ile bir araya gelerek parti çalışmaları ve siyasi gündemle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Çorum heyeti; CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Parti Meclis Üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP Ekonomi Politikaları ve İşveren Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Afyon Milletvekili Burcu Köksal, Bursa Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Orhan Sarıbal, İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut ve Ankara İl Başkan Yardımcısı Çorumlu hemşehrimiz Atilla Ilıman ile sohbet etme imkanı buldu.

EKONOMİ MASASI VEKİLLERİ GELİYOR
CHP Ekonomi Masası’nın  19 milletvekilinden oluşan bir heyetle önümüzdeki günlerde Çorum'u ziyaret ederek, geniş kapsamlı saha çalışması yapacağı açıklandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun haftalık grup toplantısına katılan Çorum heyeti, TBMM bahçesinde Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve PM Üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile bir süre sohbet etti.
Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır, önümüzdeki günlerde CHP Ekonomi Masası olarak 19 milletvekilinin katılımı ile Çorum ve ilçelerinde geniş kapsamlı bir saha çalışması yapacaklarını, Çorum halkını ve sivil toplum kuruluşlarını dinleyeceklerini, sorunları yerinde tespit ederek iktidara geldiklerinde çözüm üreteceklerini söyledi.
Ağbaba ve Başarır, parti yöneticilerinin nezdinde tüm Çorum halkına da selamlarını iletti.

(Volkan SINAYUÇ)
 

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