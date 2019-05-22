CHP’nin İl Başkanları İstanbul’da toplanıyor

CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, CHP Genel Merkezi tarafından Ekrem İmamoğlu’nun kampanya sunumu ile ilgili yaptığı davetle ilgili bilgi verdi. Tüfekçi, “Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun bugün saat 11.00’de İstanbul Hilton Bomanti Hotel’de yapacağı ve 23 Haziran 2019 seçimleri için yol haritasını açıklayacağı “Kampanya Koordinasyon Toplantısı”na katılacağız” dedi.

CHP İl Başkanı Tüfekçi daha sonra saat 12.00’de ise Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı Başkanlığı’nda düzenlenecek İl Başkanları Toplantısı’na da katılacaklarını dile getirdi.

(Haber Merkezi)