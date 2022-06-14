CHP’liler hâkim karşısına çıktı

CHP’li yöneticiler hakkında, “Sabıka Holding” adlı broşürün dağıtımını yaptıkları için, gerek broşürün içerisinde yazılan yazılar, gerekse kapak fotoğrafında kullanılan fotoğraf nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret davası açıldı.

Duruşma, 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi.

Duruşmaya Samsun Milletvekili Kemal Zeybek ile Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin yanı sıra parti yöneticileri de katıldı.

Duruşma öncesi Adliye önünde bir basın açıklaması yapan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, geçmiş yıllarda yayınlanan bazı mizah dergilerinden ve basın-yayın organlarından örnekler vererek, “O zaman gerçekten demokrasi varmış, insanlarımız düşüncelerini özgürce ifade edebiliyorlarmış” dedi.

29 KASIM’A ERTELENDİ

CHP’li yöneticiler, ilk duruşmaya katılırken, mahkeme 29 Kasım’a ertelendi.

Hâkim karşısında ifade veren CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar’a milletvekilleri; Kemal Zeybek ve Tufan Köse’nin yanı sıra; İl-İlçe yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri ile çok sayıda partili de destek vererek yalnız bırakmadı. (Haber Merkezi)

