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CHP’li Yılmaz, yapılan ihaleleri gündeme taşıdı

CHP Belediye Meclisi Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, Belediye Basın Birimi tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamaya yanıt verdi.

CHP’li Yılmaz, yapılan ihaleleri gündeme taşıdı

CHP Belediye Meclisi Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, Belediye Basın Birimi tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamaya yanıt verdi.

07 Şubat 2020 Cuma 00:24
CHP’li Yılmaz, yapılan ihaleleri gündeme taşıdı

Yılmaz, “Geçtiğimiz hafta Çorum Belediyesi, Kamu İhale Kurumu’nun ihaleleriyle alakalı bir soru sorduk. Bunun karşılığında da belediye basın birimi tarafından bir açıklama yapıldı. Sanırım ihaleleri basın birimi yaptı. Biz de cevabı basın birimine vereceğiz” dedi.

İhalelerin neden Kamu İhale Kurumu’nun 21. maddesinin B bendine göre yapıldığını soran Yılmaz, “B bendinde doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani veya beklenmeyen, ivedilikle yapılması gereken, idarece belirlenen hallerde veya idare tarafından öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedilikle yapılması hali deniyor.

Çorum Belediyesi, araç kiralama ihalelerinde bu maddeye dayanarak ihale yapıyor. Biz de soruyoruz, biz bu maddeyi yanlış mı anladık? Kamu İhale Kurumu ayan beyan vermiş. Grupla oturup ne olduğunu bulmaya çalıştık. Belediye Basın Birimi’nden bir cevap da geldi. ‘Hayal görmek, hayalperestlik yapmak ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmek’ üzerine bir beyan verildi.

4734 sayılı Kamu İhale Kurumu eşit değerinin altında kalmak amacıyla mal ve hizmet alımı ile yapım işleri kısımlara bölünemez. Ama araç alım ihalesinde kısımlara bölündü. Belgesi de buradadır. 1 milyon 128 bin 233 TL yaklaşık maliyetli bir ihalenin 148 bin liralık kısmını, 269 bin 500 TL’lik kısmını da bölmüş, 3. Olarak yine aynı ihalenin 140 bin TL’lik bölümünü bölmüş. Kanun ihaleyi bölemezsiniz diyor. Ama buna rağmen ihale bulunmuş” dedi.(Taner ŞİMŞEK)

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