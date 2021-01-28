CHP’li Yılmaz: “Fondaki oto park paraları ne oldu? Nerelere kullanıldı?”

Yılmaz, esnafın ekonomik olarak çok büyük sıkıntılar yaşadığı kentte bu kararın hangi amaca hizmet ettiğini dile getirerek şunları söyledi.

“Her iki daireye bir otopark, her 30 M2 işyerine bir otopark bedeli ödeniyor mu? Paralar Vakıfbank’taki iller bankası otopark hesabına yatırılıyor mu? Belediye sadece otopark yapmak için bu fonu kullanıyor kullanıyor mu ya da Gazi Caddesi bile paralı otoparka çevrildiğine göre neden kullanmıyor?

Belediyenin vatandaştan aldığı otopark bedeli her sokak için ayrı belirleniyor mu? Gazi caddesinde belediyenin en yüksek otopark bedeli 5000 TL civarında mı? Normalde otopark ücreti 20000 TL ama belediye yer gösteremediği için bu bedelin 1/4 ünü alıyor mu?

Bu tarz otopark ücreti alınamayacağı konusunda Danıştay kararları varken bu karar ile bisiklet yolu gibi projelerinde belediye yönetimine geri adım attıran Gazi ve İnönü Caddeleri esnafı cezalandırılmak mı isteniyor?

Vatandaştan bu zamana kadar toplanan fondaki oto park paraları ne oldu? Nerelere kullanıldı? Hem otopark parası toplayıp bu fondan para alarak katlı park yapıp milletin hizmetine sunmak yerine otopark görünümlü iş merkezleri yaparak vatandaştan para toplamaktaki amaç nedir?

BELEDİYE BORÇ BATAĞINDAN KURTULDU İSE, ÜÇ KURUŞLUK ÜÇRETE NEDEN GÖZ DİKTİ!

Belediyeyi borç batağından kurtardığını söyleyen belediye yönetimi üç kuruş otopark ücretine neden göz dikti? Esnafımızın arkasında ya da yanında olduğunu söyleyen iktidar siyasileri ve sayın başkan bu kararı esnafımızın karşısında olduğunu açıkça ortaya koymuştur.

Biz CHP Belediye Meclis grubu olarak esnafa rağmen bu ihalenin yapılmaması gerektiğini ve bu kararın karşısında olduğumuzu, bu ihalenin iptal edilmesi gerektiğini kamuoyuna duyuruyoruz. Bu karar hem vicdana hem de hukuka aykırıdır."