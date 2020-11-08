CHP’li Yılmaz, Bulut ve Çağlar 2021 yılı bütçesini eleştirdi: “Bütçe gerçekçi değil”

Belediye Meclisi’nde Cumartesi günü düzenlenen bütçe kararnamesi oylaması öncesinde kürsüye çıkarak gerek sataşmalara cevap gerekse bütçe ve performans planı üzerinde görüşlerini dile getiren CHP’li üyeler Yılmaz, Bulut ve Çağlar, bütçeyi denkleştirmek için istenen 100 milyonluk borçlanma yetkisini ve pandemi dönemi dolayısıyla tasarrufa yönelik bir bütçenin daha doğru olacağını açıkladı.

Toplantıda ilk olarak kürsüye gelen Rüştü Çağlar özellikle performans planına yönelik eleştirilerde bulundu. Başkan Aşgın’ın yaptığı sunumu hazırlayan Belediye birimlerine teşekkür ederek performans kitabında belediye ile ilgili bir çok bilgiyi görme imkanı buldukları da söyleyen Çağlar, Belediye’nin 2020 yılında şirket personeli de dahil 1915 personel ile hizmet verdiğini, 2020 yılı içinde 14 memur ve 60 şirket personelinin işe girdiğini gördüklerini, 2019 yılında 929 olan bilgisayar sayısının 2020’de 1056’ya yükseldiğini bunun da personelin yarıdan fazlasının masa başı çalıştığı anlamına geleceğini yani personelin verimli kullanılmadığını vurguladı.

Araç sayısının bu yıl arttığını ancak iş makinesi sayısının düştüğünü, iş makinesi alımı için ayrılan 5 milyon TL’lik ödeneğin yeterli olmadığına inandığını belirten Rüştü Çağlar 2020 yılı için 169 faaliyetin öngörüldüğünü, Covid-19 ve deprem ile ilgili yapılacakların performans planında yer almadığını, salgın döneminde bile 100 milyon borçlanılmak istendiğini de dile getirdi.

Çağlar, “Ülke ekonomisinin iyi olmadığı işsizliğin arttığı ve salgın nedeni ile insanların evden çıkamaz hale geldiği böyle bir yılda halen borçlanarak bu projelerinizi yapmak neden sizin için bu kadar önemli bu projeler sonra ki yıllara bırakılamaz mı? Ülkenin bulunduğu şu zor durumda üstelik yine bankalardan faiz ile borçlanarak yapılmasını da halkımız açısından gerekli olduğuna inanmıyoruz. Her türlü kaynak israfının bu milletin cebinden harcandığının bilinmesini ve borçlu bir Çorum Belediyesi’nin daha da batağa sürüklenmesini istemiyoruz” diye konuştu.

Daha sonra bütçe üzerine söz alan Nazik Bulut da salgın nedeniyle olağanüstü bir süreçten geçtiğimizi hatırlatarak 2021 yılı mali bütçesi rakamlarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

2021 yılı gider bütçesinin yüzde 26 artırıldığını, bunun Çorum ölçeğinde bir çok ilden fazla olduğunu, bu yıl yapılan bütçede tasarrufa daha fazla eğilinmesi gerektiğine inandıklarını anlatan Bulut; “Bir taraftan dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci, bir taraftan giderek derinleşen ekonomik kriz, işsizlik, yoksullaşan halk, döviz kurundaki olağanüstü artışın bütçe kalemlerine yansıyacak olumsuz etkisini düşündüğümüzde 2021 yılı mali bütçesi gerçeği yansıtmamaktadır. Her geçen yıl bütçe disiplininden hızla uzaklaşmaktayız. Aynı hataları yapıp farklı sonuçlar almamız mümkün değil. Maalesef yönetimler kendilerinden sonra gelecek yöneticilere borç öyle bırakılmaz böyle bırakılır yarışına girmiş durumdalar. Burada mağdur edilen üzülerek söylüyorum Çorum halkıdır” dedi.

Yıllar içinde Belediye’nin vergi ve kira gelirleri tahsil oranının yüzde 60 olduğunu ve bunun personel ve faiz giderlerini karşılamaya bile yetmeyeceğini ifade eden Nazik Bulut, CHP grubu olarak 2021 bütçesinin israftan uzak, tasarruf tedbirlerinin uygulandığı bir bütçe yılı olmasını, israfı önleyip, yapılan tasarrufların halkın ihtiyaçları doğrultusunda yatırıma dönüştüğü, gelirlerin artırılacağı yol ve yöntemlerin geliştirilerek borçların en aza indirildiği, Çorum’un bütününe bakıldığında hizmetten yoksun bırakılmış dezavantajlı bölgelere öncelik verilmesini beklediklerini; bunlar olmadığı içinde bütçeye hayır oyu vereceklerini sözlerine ekledi.

CHP’li Tuncay Yılmaz da Belediye bütçesinin görüşülmesi için yeterli zaman olmadığını, İl Genel Meclisi’nde olduğu gibi birim birim görüşmelerin yapılmasını istediklerini ve 2022 bütçesi için beklentilerinin bu yönde olduğunu sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)