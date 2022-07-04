CHP’li gençlerden üye hamlesi

Geçtiğimiz hafta Bahabey Caddesi Özdoğanlar Sitesi önünde stant açan CHP’li gençler, bu hafta sonu ise Gazi Caddesi’nde ve parti binası önünde stant açarak üye çalışması yaptı.

İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke ve gençlik kolları yöneticisi gençlerin standına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, İl-İlçe yöneticileri de destek verdi.

Gençleri, başka bir geleceği hep birlikte kurabilmek için Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye olmaya davet eden Onur Topkül, şunları söyledi:

“İKTİDARA HAZIRIZ, BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ”

“Çağrımızı tekrarlıyoruz:

Gençlerimizin kendilerini daha iyi ifade edebildiği, daha özgür, daha yaşanılabilir bir gelecek kurmak için bize katılın!

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yapmış olduğu "bize katılın" manifestosundan sonra Çorum’da da partimize büyük katılımlar gerçekleşiyor.

Özellikle genç seçmen istatistiklerinde partimizin her geçen gün oy oranının artması bizleri iktidara yaklaştığından dolayı görevimize daha çok sarılarak azimli şekilde sahada çalışmalar yapmamızı sağlıyor.

Emin adımlarla kendimize güvenerek iktidara gidiyoruz.

Standımızı ziyarete gelerek partimize üye olan, gönül bağlılığıyla bizlere enerji veren tüm hemşehrilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. İktidara hazırız, birlikte başaracağız.” (Haber Merkezi)

