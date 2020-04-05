CHP’li gençlerden toplumsal duyarlılık örneği

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın önderliğinde gönüllü olarak çalışma grubu oluşturan gençler, herhangi bir sorun ve ihtiyaçları halinde sokağa çıkamayanların yanında olacak.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan ve evden çıkamayacak durumda olan vatandaşların yanında olduklarını vurgulayarak, “Sizler evde kalın, bizler her koşulda yardımcı olmaya hazırız” dedi.

CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke ise evlerinden çıkamayan vatandaşların tereddütsüz bir şekilde kendilerini arayabileceğini ifade ederek, “Büyüklerimizin her koşulda yanlarındayız. Gıda ve ilaç ihtiyaçlarını onlar dışarı çıkmadan evlerine götürmeye devam ediyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi; Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir” dediler.

CHP’li gençler, koronavirüsten dolayı sıkıntılı bir süreç yaşadığımız bugünlerde birçok yaşlı ve hasta vatandaşın ihtiyaçlarının temin edilmesine yardımcı oldu.

Vatandaşlar, ihtiyaç duymaları halinde İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül’ün 0534 318 39 60, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke’nin 0505 111 57 08 nolu telefonlarını arayabilirler. (Haber Merkezi)