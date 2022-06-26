CHP’li gençlerden, “bize katılın” çağrısı

Bahabey Caddesi Özdoğanlar Sitesi önünde stant açan CHP’li gençler, dağıttıkları bildirilerle vatandaşlara “bize katılın” çağrısında bulundu.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, önceki dönem il başkanlarından Gazi Özkubat, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek ve bazı il-ilçe yöneticisi de standı ziyaret ederek, kampanyaya destek verdi.

“DAHA YAŞANILABİLİR ÜLKE İÇİN BİZE KATILIN!”

Çok sayıda vatandaşın standı ziyaret ederek, üyelik başvurusunda bulunduğunu belirten CHP Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken, Cumhuriyet Halk Partisi’ni iktidara Cumhuriyetin çocuklarının taşıyacağını dile getirdi.

Gençleri, başka bir geleceği hep birlikte kurabilmek için Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye olmaya davet eden Onur Topkül, şunları söyledi:

“Gençlerimizin kendilerini daha iyi ifade edebildiği, daha özgür, daha yaşanılabilir ülke için bize katılın!

İktidar, gençlerin özgürlüklerini kısıtlamış, geleceğe dair umutlarını tüketmiş, kurtuluşu ülkeden kaçmakta arayan bir nesil yaratmıştır. Ülkemiz bu vaziyetteyken, Cumhuriyetin çocuklarının üzerine düşen görev Türkiye Cumhuriyetini muasır medeniyetler seviyesine taşımanın yolunu bulmak olacaktır.

Bunun yolu da Kuvvayi Milliye ruhuna sahip çıkmaktan gelir.

Gençleri cumhuriyetin miraslarına layık olmaya ve kendilerine güvenmeye davet ediyor, başka bir geleceği hep birlikte kurabilmek için Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye olmaya davet ediyorum.”

‘Bize katılın’ çağrılarının devam edeceğini yineleyen Topkül, önümüzdeki günlerde ise kentin muhtelif yerlerinde stant açmayı sürdüreceklerini söyledi. (Haber Merkezi)

