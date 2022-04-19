CHP’li başkan iktidara seslendi: “Çorum halkı artık kandırılmaktan bıktı”

AKP’li yetkililere seslenen Tahtasız, “Zamlar gerçek, Çorum için verdiğiniz vaatler 20 yıldır cek-cak…” ifadesini kullandı.

Osmancık, Dodurga ve bölgesindeki köylerin yararlanacağı, tamamlandığında 60 bin dekarlık araziyi suyla buluşturacak olan projenin defalarca söz ve müjde verilmesine rağmen hizmete sunulamadığına dikkati çeken Tahtasız, AKP’li yetkililere ve milletvekillerine seslenerek, “tutamayacağınız sözleri vermeyin, verdiğiniz sözleri de tutun. Çorum halkı artık kandırılmaktan bıktı” dedi.

Beraberindeki partililerle birlikte Osmancık’ta yarım bırakılan yatırımları inceleyen Tahtasız, bölge için çok büyük bir proje olan Dutludere’nin henüz halkın hizmetine sunulamamasından duydukları üzüntüyü dile getirerek, “Bizler söz veriyoruz, bu projelerin tamamını CHP iktidarında hayata geçireceğiz” ifadesini kullandı.

Tahtasız, konuşmasında şunları söyledi:

“6 Haziran 2011 yılında 40 milyon lira bedelle ihalesi yapılan, 60 bin dekar araziyi suyla buluşturacak olan tarımsal sulama projesi Çorum Obruk Dodurga Dutludere Barajı maalesef yarım kaldı. Tarımsal sulama projesinin henüz yarısı tamamlanabildi. 2011 yılından bu yana 11 yıldır hizmete sunulamadı. CHP olarak 2020 yılı Kasım ayında yaptığımız inceleme sonucunda Dutludere projesini gündeme taşıdık, gündeme taşımamızdan sonra 2021 yılı Ocak ayında Milletvekili Oğuzhan Kaya bir açıklama yaptı ve Çorum halkına müjde verdi. Milletvekili, Şubat ayında tekrardan etüt ihalesinin yapılacağını ve Haziran ayı gibi de projenin tekrar ihale edilerek hayata geçirileceğinin müjdesini verdi.

Çorumlular olarak sürekli kandırılmaktan bıktık. Her defasında yarım kalan projelerle ilgili; ‘yaptık, ihalesine çıktık, bitiriyoruz, yaparsa AKP yapar’ diyorlar ama ortada sonuç yok.

Çorum’da en az 15 yarım kalan projeyi gündeme getirdik. Dutludere de en büyük projelerden bir tanesi. Zamanında tamamlanmış olsaydı ülke ve Çorum ekonomisine yıllık 30 milyonluk katkı sağlanacaktı. 11 yıldır tamamlanamadığı için 330 milyon lira heba oldu.

AKP’li yetkililere ve milletvekillerine sesleniyoruz: 20 yıldır cek-cak’la halkımızı oyaladınız. Çorum için verdiğiniz vaatler havada kaldı. Tek gerçek olan zamlar. Bu projelerle ilgili ya söz vermeyin, ya da sözünüzü tutun. Bizler söz veriyoruz, bu projelerin tamamını CHP iktidarında hayata geçireceğiz.”

Tahtasız’a ziyaret ve incelemesi sırasında CHP Osmancık İlçe Başkanı Sadık Eker, İl Başkan Yardımcısı Ümit Er ile bazı ilçe yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.