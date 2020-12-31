CHP’den yeni yıl kutlama ziyareti
CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Başkan Yardımcısı Günseli Yetik Erlik, İl Başkan Yardımcısı, Bilişim Sorumlusu Ali Bükücü ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Havanur Demirtaş, bugün gazetemizi ziyaret ederek, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın şahsında tüm gazete çalışanlarının yeni yılını kutladılar.
Güncel 31.12.2020, 11:42
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