Son Dakika

CHP’den yeni yıl kutlama ziyareti

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Başkan Yardımcısı Günseli Yetik Erlik, İl Başkan Yardımcısı, Bilişim Sorumlusu Ali Bükücü ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Havanur Demirtaş, bugün gazetemizi ziyaret ederek, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın şahsında tüm gazete çalışanlarının yeni yılını kutladılar.

Güncel 31.12.2020, 11:42
35
CHP’den yeni yıl kutlama ziyareti
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
10°
açık
banner303
banner364
Namaz Vakti 31 Aralık 2020
İmsak 06:25
Güneş 07:57
Öğle 12:48
İkindi 15:09
Akşam 17:30
Yatsı 18:56

Gelişmelerden Haberdar Olun

@