CHP’den yangınzedelere ziyaret

Beraberinde Oğuzlar İlçe Başkanı Süleyman Şenol ve bazı parti yöneticileri ile birlikte Derinöz Köyü Tekeşinler Mahallesini ziyaret eden Tahtasız, Derinöz Muhtarı Hasan Dikinen ve köy halkından yangın hakkında bilgi aldı.

Yangında evleri ve samanlıkları yanan Mehmet Düvenci ve Dursun Düvenci isimli vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Tahtasız, “Allah daha büyük felaketlerden korusun. Üzerimize düşen herhangi bir görev ve sorumluluk olursa gereken desteği her zaman vereceğimizin bilinmesini istiyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

