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CHP’den Yağmaksan ve Makine Enerji’ye ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’nin “Sorunu Biliyoruz, Çözeceğiz” adlı çalışma programı kapsamında Çorum’a gelen CHP PM Üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Organize Sanayi Bölgesi’nde bir dizi ziyarette bulunarak hem sorunları dinledi hem de iktidarlarında yapacakları çalışmaları anlattı.

Güncel 09.06.2022, 20:40
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CHP’den Yağmaksan ve Makine Enerji’ye ziyaret

CHP Parti Meclis Üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile beraberindeki CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Genel Meclis Üyesi İlhami Türksal, İl Başkan Yardımcıları Ümit Er, Duran Arslan, Celal Uysal, Ali Bükücü ve Ertuğrul Demiran Organize Sanayi Bölgesi’nde ilk olarak Makina Enerji firmasını ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dost ile bir süre sohbet etti.

Fabrika sahasını inceleyerek üretim durumu ve yaşanan sorunlar hakkında bilgi alan Milletvekili Başarır, Köse ve beraberindeki heyet burada çalışan personel ile de görüşerek başarılar ve kolaylıklar diledi. Ali Dost, firma hakkında bilgiler vererek, nazik ziyaretlerinden dolayı CHP heyetine teşekkür etti.

YAĞMAKSAN UNUTULMADI
CHP Parti Meclis Üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve Çorum Milletvekili Tufan Köse ile beraberindeki heyet daha sonra ise Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyetlerini sürdüren ilimizin önemli sanayi kuruluşlarından olan YAĞMAKSAN firmasını ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yağlı ile bir süre sohbet etti.

Almanya’da uzun yıllar makine sektöründe çalışarak edindikleri bilgi birikimi, çalışma ilkeleri ve iş disiplinini YAĞMAKSAN markasıyla hayata geçirerek büyük bir girişimcilik örneği sergileyen Mustafa Yağlı ve Necati Yağlı kardeşler tarafından 1994 yılında Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan firma, Çorum’un yüz akı kuruluşları arasında. 

Yağlı kardeşler; “YAĞMAKSAN, toplamda 30 bin metrekare açık alan üzerine kurulu yaklaşık 10 bin metrekare kapalı alana sahip tesisinde geçmişten gelen tecrübeler ile dünya standartlarında ve yüksek kalitede üretim yapıyor. İthalat ve ihracat verilerine göre bölgesinin önde gelen firmalarından biri olarak YAĞMAKSAN, yaklaşık 150 çalışanı ile enerji, makina, otomotiv, raylı taşımacılık, havacılık gibi sektörlerde Dünya'nın önde gelen markalarına yüksek kalitede ürün üretmektedir” diye konuştu.

Fabrika sahasını inceleyerek üretim durumu ve yaşanan sorunlar hakkında bilgi alan CHP Milletvekilleri Başarır, Köse ve beraberindeki heyet Mustafa Yağlı ve ekibini de başarıları için tebrik etti.

(Haber Merkezi)
 

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