Son Dakika

CHP’den müdürlere ziyaret

Güncel 12.10.2020, 20:06
131
CHP’den müdürlere ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde parti yöneticileri ile birlikte Aile ve Sosyal Politikalar Çorum İl Müdürü Yahya Çoban ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette müdürlükler hakkında bilgi alan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve parti yöneticileri müdürlüklerin pandemi sürecinde yaptığı çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
10°
parçalı bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 13 Ekim 2020
İmsak 05:18
Güneş 06:42
Öğle 12:31
İkindi 15:38
Akşam 18:11
Yatsı 19:29

Gelişmelerden Haberdar Olun

@