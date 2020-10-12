CHP’den müdürlere ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde parti yöneticileri ile birlikte Aile ve Sosyal Politikalar Çorum İl Müdürü Yahya Çoban ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette müdürlükler hakkında bilgi alan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve parti yöneticileri müdürlüklerin pandemi sürecinde yaptığı çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. (Haber Merkezi)