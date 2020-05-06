CHP’den hıdırellez için iftarlık helva

CHP İl ve Merkez İlçe Kadın Kolları, baharın müjdecisi Hıdırellez Bayramı nedeniyle helva hazırladı.

1500 paketlik helva hazırlayan CHP’li kadınlar, Çorum halkına iftarlık dağıttı.

Parti binası önünde ve Çorum Park’ta gerçekleştirilen helva dağıtım programına; CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Aydın, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri ile bazı partililer katıldı.

İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Hıdırellez’in sağlık, mutluluk, barış, huzur ve adalet getirmesini dileyerek, “Hıdırellez, hoşgörü ve yardımlaşma anlayışı üzerine kurulu, barışa ve kardeşliği de katkı sağlayan geleneklerimiz arasında yer almaktadır. Bu önemli gün, gelecek nesillere de aktarılarak yaşatılması gereken önemli kültürel miraslarımızdandır” dedi.

Tahtasız ayrıca helvanın hazırlanmasını sağlayan Kadın Kollarına teşekkür etti.

Vatandaşlar ise Hıdırellez Bayramına anlam katan CHP heyetinin ikramları karşısında duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

(Haber Merkezi)