CHP’den HGYD’ye nezaket ziyareti

Beraberinde Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ile birlikte ziyaret ettiği HGYD’de Dernek Başkanı Birkan Demirci ile bir süre görüşen CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum basınından da övgü dolu sözlerle bahsetti.

Basının itici bir güç olduğunu ifade eden Tahtasız, “Hep birlikte güzel Çorum’umuzun daha yaşanabilir bir şehir olması ve Ankara’dan hak ettiği yatırımları alabilmesi için el ele kol kola çok çalışmalıyız” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren HGYD Başkanı Birkan Demirci ise, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz’e yeni görevlerinde başarılar dileyerek, Çorum’a başarılı hizmetler gerçekleştirmelerini temenni etti. Demirci, “Herhangi bir taraf gözüyle bakmadan makamınızın gereklerini yerine getireceğinizden hiç şüphemiz yok” dedi.

Ziyarette Dernek Yönetim Kurulu üyesi Satılmış İnaç da hazır bulundu.