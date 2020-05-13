Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
100159
ALTIN
384.813
DOLAR
6.9758
STERLİN
8.5283
EURO
7.5648
SON DAKİKA
2.Lig 18 Temmuz'da başlayacak
Kapat
"Mekanın sahipleri geri döndü"
"Mekanın sahipleri geri döndü"
Polisten operasyon: 17 gözaltı
Polisten operasyon: 17 gözaltı
Aşgın, Guinness Ormanı’nı inceledi
Aşgın, Guinness Ormanı’nı inceledi
3 ay sonra oğlunu görebildi
3 ay sonra sağlık çalışanı...
Berberler günler sonra kepenk açtı
Berberler günler sonra kepenk açtı

CHP’den HGYD’ye nezaket ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Hitit Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği (HGYD)’yi ziyaret etti.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 01:33
CHP’den HGYD’ye nezaket ziyareti

Beraberinde Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ile birlikte ziyaret ettiği HGYD’de Dernek Başkanı Birkan Demirci ile bir süre görüşen CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum basınından da övgü dolu sözlerle bahsetti.

Basının itici bir güç olduğunu ifade eden Tahtasız, “Hep birlikte güzel Çorum’umuzun daha yaşanabilir bir şehir olması ve Ankara’dan hak ettiği yatırımları alabilmesi için el ele kol kola çok çalışmalıyız” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren HGYD Başkanı Birkan Demirci ise, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz’e yeni görevlerinde başarılar dileyerek, Çorum’a başarılı hizmetler gerçekleştirmelerini temenni etti. Demirci, “Herhangi bir taraf gözüyle bakmadan makamınızın gereklerini yerine getireceğinizden hiç şüphemiz yok” dedi.
Ziyarette Dernek Yönetim Kurulu üyesi Satılmış İnaç da hazır bulundu.

İlgili Haberler
Pandemi günlerinde iş hukuku konuşuldu
Pandemi günlerinde iş hukuku konuşuldu
“Bizim Kedi Kükredi”
“Bizim Kedi Kükredi”
MUSTAFA TÜTÜNCÜ’NÜN KUT’ÜL AMARE ANILARI -10-
MUSTAFA TÜTÜNCÜ’NÜN KUT’ÜL AMARE ANILARI -10-
53 kişi hayatını kaybetti
53 kişi hayatını kaybetti
Mimar Ender Onur Çiftçi’yi kaybettik 
Mimar Ender Onur Çiftçi’yi kaybettik 
YKS'ye girecek öğrenciler için nüfus müdürlükleri 18-19 Mayıs tarihlerinde açık olacak
YKS'ye girecek öğrenciler için nüfus müdürlükleri 18-19 Mayıs tarihlerinde açık olacak
Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim