CHP’den Gülser’e kutlama

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, ülkemizin köklü kurumlarından olan Polis Teşkilatı’nın vatandaşın huzur ve güveni için ülke çapında gösterdiği gayretlerin her türlü takdire şayan olduğunu söyledi. Emniyet Müdürü Gülser nezdinde teşkilatın gününü kutlayarak çalışmalarında başarılar dileyen Tahtasız, bu vesileyle tüm şehit polisleri saygıyla andıklarını bildirerek, gazi polislere de acil şifa ve sağlıklı bir yaşam dileklerini iletti.

Mehmet Tahtasız, 177 yıllık köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip emniyet teşkilatının, emniyet ve asayişin sağlanması, kamu düzeninin temini, insan hak ve özgürlüklerinin korunması ile ilgili görev ve sorumluluklarını, toplumun desteğini de almak suretiyle çağdaş bir anlayışla yerine getirdiğini kaydetti. Tahtasız, pandemi süreci nedeniyle güvenlik güçlerinin görev ve sorumluluklarının büyük oranda arttığını, polisin özveriyle görevini yerine getirdiğini sözlerine ekleyerek, kolaylıklar ve başarılar diledi.

İl Emniyet Müdürü Gülser ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Tahtasız ve heyete teşekkür etti. Ziyarette Tahtasız’a Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve bazı parti yöneticileri de eşlik etti.

(Volkan SINAYUÇ)

