CHP’den Engelsiz Yaşam Derneği’ne ziyaret

Dernek Başkanı Ertuğrul Kazak ve dernek üyeleri ile bir süre sohbet eden Tahtasız ve Tokgöz, Engelliler Haftasını tebrik ederek dernek üyelerinin sorun ve talepleri hakkında bilgi aldı.

Dernek Başkanı Ertuğrul Kazak, en büyük sorunlarının derneğin kendine ait bir yerinin olmaması olduğunu, büro kirasını ödemekte ve giderleri karşılamakta sıkıntı yaşadıklarını anlatarak, devlet imkanları veya belediye aracılığıyla kendilerine kalıcı bir yer temin edilmesini istediklerini açıkladı. Kazak, başta yol, bina girişleri, merdivenler ve toplu ulaşım araçları olmak üzere tüm altyapı çalışmalarının engelli bireyler düşünülerek yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Kazak, engellilerin sorunlarının belirli gün ve haftalarla sınırlı tutulmasını, yılın diğer günlerinde de engellilerle ilgilenilmesini istedi.

Başkan Ertuğurul Kazak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, CHP İl Başkanı Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Tokgöz’e teşekkür etti.

İl Başkanı Tahtasız, “Toplumda her ferdin olduğu gibi engelli fertlerin de doğuştan gelen temel hak ve hürriyetlerden en iyi şekilde yararlanmalarının temini, şartlarının en üst seviyeye yükseltilmesi ve sosyal hayata dâhil edilmeleri; insana ve topluma karşı olan sorumluluğumuzun bir gereğidir” dedi.

Tahtasız, tüm vatandaşları engellilere yardımcı ve destek olmaya, onların sorunlarını adeta kendi sorunları bilerek üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeye çağırdı.

Tahtasız ve Tokgöz, genel merkez, tüm parti yöneticileri ve hayırsever iş insanlarının katkılarıyla temin edilen sosyal yardım paketlerini de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere dernek yöneticilerine teslim etti.