CHP’den Engelliler Derneği Başkanı Hoşnut’a ziyaret

Tahtasız ve Tokgöz, hem Başkan Hoşnut nezdinde tüm dernek üyelerinin Engelliler Haftasını tebrik etti, hem de dernek üyelerinin sorun ve talepleri hakkında bilgi aldı.

Ziyarete CHP Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Utku Ulaş Taşar da katıldı.

Başkan Yusuf Hoşnut, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, CHP İl Başkanı Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Tokgöz’e teşekkür etti.

İl Başkanı Tahtasız, “Toplumda her ferdin olduğu gibi engelli fertlerin de doğuştan gelen temel hak ve hürriyetlerden en iyi şekilde yararlanmalarının temini, şartlarının en üst seviyeye yükseltilmesi ve sosyal hayata dâhil edilmeleri; insana ve topluma karşı olan sorumluluğumuzun bir gereğidir” dedi.

Tahtasız, tüm vatandaşları engellilere yardımcı ve destek olmaya, onların sorunlarını adeta kendi sorunları bilerek üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeye çağırdı.

Tahtasız ve Tokgöz, genel merkez, tüm parti yöneticileri ve hayırsever iş insanlarının katkılarıyla temin edilen sosyal yardım paketlerini de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere dernek yöneticilerine teslim etti.