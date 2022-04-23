CHP’den çocuk şenliği
Cumhuriyet Halk Partisi İl Örgütü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102. yıldönümü nedeniyle bazı etkinlikler düzenleyecek.
Güncel 23.04.2022, 00:26
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CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın verdiği bilgiye göre bugün saat 10.00’da Atatürk Anıtı’ndaki resmi törenlerin ardından saat 10.30’da Atatürk Anıtı’na CHP yöneticileri tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacak.
CHP Çorum İl Örgütü, ayrıca yarın saat 15.00’de Kadeş Barış Meydanı’nda “Çocuk Şenliği” programı düzenleyecek. Çocuk Şenliği; türküler, şiirler, yarışmalar, danslar ve sürpriz hediyelerle süslenecek.
CHP İl Başkanı Tahtasız, çelenk sunma törenine ve çocuk şenliğine tüm partilileri, Çorumluları ve çocukları davet etti.
(Volkan SINAYUÇ)
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