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CHP’den berber ve kuaförlere maske

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl ve Merkez İlçe Başkanlığı, berber ve kuaför esnafına maske dağıttı.

14 Mayıs 2020 Perşembe 01:12
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CHP’den berber ve kuaförlere maske

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Aydın, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, diğer parti yetkilileri ile birlikte berber, kuaför ve güzellik salonu esnafına maske dağıtımı yaptı.

Koronavirüs sürecinde uzun bir süre kapalı kapan berber, kuaför ve güzellik salonu esnafı, 11 Mayıs itibariyle tekrar açılırken, hem kendileri, hem de müşterileri maske takmak zorunda kalacak. Tedbirler artırılarak tekrar açılmasına izin verilen esnafa maske dağıtımı yapan CHP’li yöneticiler, yaptıkları çalışmayla taktir topladı.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, berber ve kuaför esnafının bu süreçte maskeye büyük ihtiyaç duyduğunu, bir nebze olsun yardımcı olabilmek adına temin ettikleri maskelerin dağıtımını yaptıklarını söyledi.

CHP’li yöneticiler, binlerce maskeyi esnafa ulaştırdı.

Esnaf ise anlamlı desteklerinden dolayı CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve diğer parti yöneticilerine teşekkür etti.

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