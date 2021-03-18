CHP’den Atatürk Anıtı’na çelenk

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP Çorum eski Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topgül, CHP İl, Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları yöneticileri, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyelerinin katıldığı çelenk sunma töreninde İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız da hazır bulundu.



18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. yıldönümü kapsamında düzenlenen törende ilk olarak saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Törende daha sonra CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Heyet daha sonra geçtiğimiz günlerde Danıştay tarafından kaldırılan “Andımız”ı hep bir ağızdan okudu. Çelenk sunma programı toplu olarak hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile son buldu.

(Haber Merkezi)

