CHP’de Parti Okulu eğitimlerine başlandı
Güncel 28.11.2021, 18:31
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Cumhuriyet Halk Partisi, “parti okulu” eğitimlerini sürdürüyor.
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanlığı’nda Karadeniz Bölge Koordinatörü Galip Dinçer Cengiz’in de katılımı ile parti okulu eğitim programı düzenlendi.
Eğitime CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İlçe Başkanları, İl, Merkez İlçe ve İlçe Eğitim sorumluları ile bazı parti yöneticileri katıldı.
(Haber Merkezi)
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