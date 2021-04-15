CHP’de pankart gerilimi 

Pankart, polisin gözetiminde itfaiye ekipleri tarafından indirilmek istenirken, partililer ise buna izin vermedi. Pankart polis ve itfaiye görevlilerine verilmezken, bu sefer de Emniyet güçleri parti binasına girmek istedi fakat partililer polisin içeriye girmesine izin vermedi.

Pankartın kaldırılması için polis ve itfaiye ekipleri CHP Çorum İl Binası’nın önünde görev alırken İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve partililer alkışlarla ve Selda Bağcan’ın ‘Yuh yuh’ şarkısıyla olayı protesto etti.

Olay esnasında itfaiye ekipleri ve partililer arasında pankart mücadelesi meydana geldi. Pankartı almak için itfaiye ekipleri parti binasına yöneldiğinde İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve partililer tarafından pankart camdan içeriye çekildi. İtfaiye ekipleri ikinci denemesini gerçekleştirdikten sonra İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve partiler pankartı tamamen camdan içeri alarak protestoyu sonlandırdı.



Pankarta müdahale öncesinde bir açıklama yapan İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “Çorum Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından; CHP Çorum İl binasında asılı bulunan ‘128 milyar dolar nerede? CHP’ ibareli pankartın kaldırılması konusunda Çorum Valiliği’nin karar aldığı tarafımıza tebliğ edildi. Alınan kararın Anayasaya, Siyasi Partiler Kanunu, 2911 sayılı yasaya açıkça aykırı olduğu ortadır. Siyasi partilen ülkede gelişen ekonomik, toplumsal konularda görüş ve düşüncelerini topluma anlatma ve toplumu bu doğrultuda yönlendirme hakkına sahiptir. Çorum Valisi’nin böyle bir karar alma yetkisi yoktur. Valilik makamı devletin bir makamıdır. Devletin saygınlığına gölge düşürmeyin” ifadelerini kullandı.

(Yusuf ÇINAR)

