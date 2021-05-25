CHP yönetiminden Sungurlu, Alaca ve Boğazkale çıkarması

İlçe yönetimleri ve kadın kolları ile buluşan İl Başkanı Tahtasız ve beraberindekiler, yerel sorunları yerinde incelerken, parti çalışmalarını da değerlendirdi. Sorun ve talepler hakkında bilgi alan Tahtasız, esnaf ve vatandaşlarla da sohbet etti.



İlk olarak Sungurlu İlçe Başkanı Ali Erayhan ve yönetimi ile bir istişare toplantısı yapan Tahtasız, daha sonra Alaca İlçe Başkanı İsmail Çimen ve partililerle görüştü.

Boğazkale İlçe Başkanlığını da ziyaret ederek İlçe Başkanı Mehmet Kurtcu ve yönetimi ise çalışmaları değerlendiren Tahtasız, ilçeye bağlı Sarıçiçek ve Yazır köylerini ziyaret ederek yaşanan sorunları yerinde inceledi.

Tahtasız’a ilçe ziyaretleri sırasında; İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Aydın, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Üyeleri de eşlik etti.

(Haber Merkezi)

