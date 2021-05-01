CHP yönetiminden 5 kişi covid-19 tedavisi görüyor

CHP’li yöneticilerin Covid-19 virüsüne yakalanması nedeniyle geçtiğimiz günlerde parti binası geçici bir süre kapatılmıştı.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Sekreteri Aydın Taşkın, Merkez İlçe Başkan Yardımcıları Cafer Aşkın ile Seher Bayıral’ın izolasyon ve tedavi süreçleri devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre; Covid-19 testi pozitif çıkan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, bir süre evinde karantina altında bulunduktan sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tahtasız’ın genel sağlık durumunun iyi olduğu, kontrol ve tedavisinin doktor kontrolünde devam ettiği açıklandı.

Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz’ün şikâyetlerinin artması ve durumunun ağırlaşması üzerine Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı, tedavisine burada devam edildiği, sağlık durumunun iyileşmesi üzerine tekrar evinde izolasyona devam ettiği öğrenildi.

AYDIN TAŞKIN’IN DA TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Bu arada bir süredir eşinin ve kızının testinin pozitif çıkması ve temaslı olduğundan dolayı evinde karantina altında bulunan CHP İl Sekreteri Aydın Taşkın’ın da son yapılan testi pozitif çıktı. Taşkın, 10 gün daha evinde karantina altında bulunacak.

Geçtiğimiz günlerde Covid-19 testi pozitif çıkan CHP Merkez İlçe Başkan Yardımcıları Cafer Aşkın ile Seher Bayıral’ın ise sağlık durumlarının iyi olduğu, tedavilerinin evlerinde devam ettiği belirtildi.(Haber Merkezi)