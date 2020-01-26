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CHP Merkez İlçe’ye Ulaş Tokgöz seçildi

CHP Merkez İlçe Kongresi, Devlet Tiyatrosu Salonu’nda gerçekleştirildi. 3 adayın bulunduğu genel kurulda Ulaş Tokgöz 183 oy alarak Merkez İlçe Başkanı seçildi.

CHP Merkez İlçe’ye Ulaş Tokgöz seçildi

CHP Merkez İlçe Kongresi, Devlet Tiyatrosu Salonu’nda gerçekleştirildi. 3 adayın bulunduğu genel kurulda Ulaş Tokgöz 183 oy alarak Merkez İlçe Başkanı seçildi.

26 Ocak 2020 Pazar 17:51
CHP Merkez İlçe’ye Ulaş Tokgöz seçildi

Divan heyeti, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi’nin başkanlığına, Mahmut Bayatlı, İrfan Olukçu ve Saadet Aydoğdu’dan oluşurken, aday listesinde bulunması nedeniyle İrfan Olukçu’nun yerine Necati Şimşek getirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kongreye Çorum Milletvekili Tufan Köse, İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, 20. Dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, İl Genel ve Belediye Meclisi üyeleri, ilçe başkanları, partililer ve delegeler katıldı.

Kongrenin açış konuşmasını yapan CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, “Türkiye genelinde tüm ilçe kongrelerimizi tamamladık. Hiçbirinde en ufak bir olay yaşanmadı. Burada da birlik ve beraberlik içinde barış dolu bir kongre gerçekleştireceğiz. Buradaki kongre üzerinden iktidara yürüyeceğiz. Bunun için bir kurtarıcı gelmeyecek. Dert bizde, derman ellerimizde” dedi.

Faaliyet raporu ve hesap cetvelinin okunarak ibra edildiği seçimde İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, adaylar İsmail Kalender, Ulaş Tokgöz ve Rıdvan Samsunlu birer konuşma yaptı.

Dilek ve temenniler bölümünde yapılan konuşmaların ardından seçime geçilirken adaylardan Ulaş Tokgöz 183, İsmail Kalender 178 ve Rıdvan Samsunlu 26 oy aldı.

Yapılan seçimin ardından CHP Merkez İlçe yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

“Cengiz Akveran, Cafer Aşkın, Seher Bayıral, Kayahan Boztepe, Havva Nur Demirtaş, Aysu Dinç Polat, Sevinç Genç, Pınar Karaca, Zafer Kelam, Kemal Kılıç, Fatma Olukçu, Tuncay Polat, Yusuf Sapancı, Onur Sucu, Utku Ulaş Taşar, Murat Onur Uçar.

(Taner ŞİMŞEK)

Son Güncelleme: 26.01.2020 19:19
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