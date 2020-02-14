CHP Merkez İlçe Gençlik’te bayrağı “Uğur Eke” omuzladı

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Merkez İlçe Gençlik Kolları olağan kongresi parti binası Kemal Kılıçdaroğlu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Seçim gündemi ile toplanan CHP Merkez İlçe Gençlik Kolları Olağan Kongresi’nde divan kurulunun oluşturulmasının ardından geçilen seçimlerde 11 üyeden oluşan Yönetim Kurulu ile 93 İl Gençlik Kolları Kongresi delegesi de belirlendi.

İl Başkan Yardımcısı Bağdat Erzurumlu başkanlığında Hakan Öztürk, Kemal Börekçi ve Murat Ahıskalı’dan oluşan Divan Kurulu denetiminde gerçekleştirilen kongrede; başkanlık için Uğur Eke (Beyaz Liste) ile Kerem Kutay Yıldırım (Yeşil liste) yarıştı.

Oy kullanma işleminin saat 12.45’de tamamlanmasının ardından yapılan sayımda; beyaz listenin adayı Uğur Eke, 83 üyeden 49’unun oyunu alarak başkan seçilirken, yeşil listenin adayı Kerem Kutay Yıldırım ise 34 oyda kaldı.

Uğur Eke başkanlığındaki CHP Merkez İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Asıl Üyelikleri şu isimlerden oluştu:

Hüseyin Göktuğ Aylak, Mahmut Ayvaz, Gökhan Dede, Özge Karslı, Murat Özdoğan, Deniz Can Polat, Erdem Sarıtaş, Okan Sevinç, Ebru Taş ve Şirin Yılmaz.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Durmuş Can Tozdemir, Gülbahar Bayar, Ceren Bağcı Akyıldız, Mehmet Can Olukçu, Hamdi Demir, Onur Uçar, Duygu Aydın, Canan Peker, Okan Okyay, Seçkin Sevinçoğlu.

CHP İl Gençlik Kolları kongresinin ise önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

(Haber Merkezi)