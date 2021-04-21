CHP Merkez İlçe Başkanı Tokgöz de virüse yakalandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz de, yeni tip koronavirüs salgınına yakalandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Tokgöz, kendisini rahatsız hissetmesi ve Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde test yaptırması üzerine sonuçları pozitif çıkınca evinde 10 günlük karantinaya alındı.

ÇORUM HABER, Ulaş Tokgöz’e geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifa diler.

(Aliye ÖNCEL)

