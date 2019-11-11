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CHP'li Serpil Yıldız annesini kaybetti

CHP Çorum İl Başkan Yardımcısı Serpil Yıldız'ın annesi Emine Yücel hayatını kaybetti.

CHP'li Serpil Yıldız annesini kaybetti

CHP Çorum İl Başkan Yardımcısı Serpil Yıldız'ın annesi Emine Yücel hayatını kaybetti.

11 Kasım 2019 Pazartesi 22:13
CHP'li Serpil Yıldız annesini kaybetti

82 yaşındaki Emine Yücel'in cenazesi, Pazar günü saat 13.30'da Hacıbektaş Vakfı'nda düzenlenen törende helallik alınmasının ardından Osmancık ilçesine bağlı Çampınar (Seciyen) köyüne götürüldü. Kılınan cenaze namazına müteakip köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, İl Genel Meclisi üyeleri Yıldız Bek, İlhami Türksal, il-ilçe yöneticileri, Osmancık İlçe Başkanı Sadık Eker, Osmancık Belediye Başkan Adayı Özhan Arslan, Kadın Kolları İl Başkanı Gülhan Eke, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysel Güneş, ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diler. (Mehmet DALAR)

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