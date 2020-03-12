CHP Kadın Kolları’nda Kamile Anar dönemi

Divan Başkanlığına Sultan Özcan, başkan yardımcılığına Saadet Aydoğdu ve yazman üyeliğe Bağdat Erzurumlu’nun seçildiği kongre saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. İl Başkanı Mehmet Tahtasız yaptığı konuşmada, seçilenlerle her zaman omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini belirterek Cumhuriyet Halk Partisi’ni iktidar yapmak için hep birlikte çalışacağımıza söz veriyorum. CHP’liler olarak bir olacağız diri olacağız” dedi.

İl Kadın Kolları Başkan adayı Kamile Anar ise konuşmasında, kadınların toplumda büyük bir değere sahip olduğu için özgür irade ile seçim yaptıklarını belirterek, toplumda kadınların her zaman şiddetle karşı karşıya kaldığını söyledi. Şiddete karşı yürüyen kadınlara hükümetin kolluk kuvvetlerinin bile şiddet uyguladığını dile getiren Anar, kadınların toplumun yükünü taşıdığını, Kurtuluş Savaşı sırasında örgütsüz olarak hareket edenlerin başarıda büyük katkı sağladığı gibi, kadınlar olarak yeni bir kurtuluş savaşı ilan edilebileceğini dile getirdi. Erkek egemen topluma dur denmesinin vaktinin geldiğini söyleyen Anar, “erkekler kadınların bir yere gelmesini istemiyor çünkü gücümüzden korkuyorlar” dedi.

İl Kadın Kolları Başkanlığı için aday olan Aysel Güneş ise konuşmasında partinin ilkelerinden taviz vermeden hareket edeceklerini ve tüm kadınları temsil edeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından seçime geçildi. Seçimde Kamile Anar 46 oy alarak İl Kadın Kolları Başkanı seçilirken Aysel Güneş 42 oy aldı, bir oy da geçersiz sayıldı.

Seçimin ardından Kamile Anar Başkanlığı’ndaki CHP İl Kadın Kolları yönetimi şu isimlerden oluştu: “Aysel Altıntaş, Elif Baş, Ayfer Baydur, Yeter Gök, Şehriban Güner, Fatma Gür, Seyhan İpek, Gülay Özbal, Hülya Özdemir, Serpil Topal Yıldız, Ayten Turan, Gülsemin Türkoğlu, Sultan Yıldırımgök, Seval Yürekli.

Kurultay Delegeleri : Kamile Anar, Filiz Aydın, Sultan Özcan, Firdevs Yalçın”