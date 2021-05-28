CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in gazeteci eşi kansere yenildi

Bir süredir özel bir hastanede kanser tedavisi gören ve dün akşam hayatını kaybeden eski Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Federasyonu Genel Başkanı, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in eşi gazeteci Ziynet Sertel (61), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Gazeteci kökenli Milletvekili Atilla Sertel'in 41 yıllık hayat arkadaşı, iki çocuk annesi Ziynet Sertel'in Sertel’in cenazesi, Bornova Kazımdirik Mahallesi Fidanlık Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bornova eski mezarlığa defnedildi.



Cenaze törenine Ziynet Sertel’in eşi Atila Sertel ve çiftin oğulları Özmen Serdar ve Özgür Mustafa'nın yanı sıra CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova Kaymakamı Fatih Genel, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP'li eski ve mevcut milletvekilleri, AK Parti İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşu başkanları, ve Sertel Ailesi’nin yakınları katıldı. Cenaze töreninde törene katılanların tavziye dileklerini kabul eden Atila Sertel ve çiftin oğulları, gözyaşlarını tutamadı.

Ziynet Sertel, Ege Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulu’ndan 1982 yılında mezun oldu. Gazeteciliğe 1986 yılında Turkish Daily News Gazetesi İzmir temsilcisi olarak başladı. 1994 yılından 2009 yılına kadar haftalık Söz gazetesinin imtiyaz sahipliğini yaptı. 2000 yılından itibaren 15 yıl boyunca aylık Şehir ve Başkan dergisinin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni olarak görev aldı. Meslektaşı Atila Sertel ile 41 yıllık evli olan Ziynet Sertel’in Özmen Serdar ve Özgür Mustafa adında iki oğlu, Özden isminde gelini, Atilla Atlas, Özgen Demir ve Özgün Deniz isminde üç erkek torunu vardı.

TAHTASIZ’DAN BAŞSAĞLIĞI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız da bir başsağlığı mesajı yayınlayarak; “Türkiye Gazeteciler Federasyonu Onursal Başkanı ve CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in değerli eşi gazeteci ve yazar Ziynet Sertel'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.

Merhume Ziynet Sertel'in cenazesi bugün Bornova Kazımdirik Mahallesi Fidanlık Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, son yolculuğuna uğurlanacak. Merhumeye Allah'tan rahmet, Atilla Sertel Başkana ve ailesine başsağlığı diliyorum” görüşünü dile getirdi.

(İHA)

