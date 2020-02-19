CHP İl Kongresi pazar günü yapılacak

CHP’de yaklaşık 3 aydır yoğun tempoda süren kongre sürecinde gözler, İl Kongresi’ne çevrildi. 23 Şubat 2020 Pazar günü Devlet Tiyatro Salonu’nda toplanacak. CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi’nin tekrar aday olmadığı kongrede son dakika başka bir aday çıkmazsa Mehmet Tahtasız CHP Çorum İl Başkanlığı’nın tek adayı olarak kongreye girecek.

Merkez İlçe Kongresi’nde seçilen delegelerle birlikte, doğal delege olan 9 İl Disiplin Kurulu üyesi ve İl Milletvekili Tufan Köse’nin katılımıyla toplanacak olan 37. Olağan İl Kongresi’nde Divan Başkanlığı görevini CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın yapacağı bildirildi. (Haber Merkezi)