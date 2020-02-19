Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum -1°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
119574
ALTIN
312.214
DOLAR
6.0555
STERLİN
7.8821
EURO
6.5509

CHP İl Kongresi pazar günü yapılacak

23 Şubat Pazar günü yapılacak olan CHP İl Kongresi’ne Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın katılacağı açıklandı.

CHP İl Kongresi pazar günü yapılacak

23 Şubat Pazar günü yapılacak olan CHP İl Kongresi’ne Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın katılacağı açıklandı.

19 Şubat 2020 Çarşamba 00:33
CHP İl Kongresi pazar günü yapılacak

CHP’de yaklaşık 3 aydır yoğun tempoda süren kongre sürecinde gözler, İl Kongresi’ne çevrildi. 23 Şubat 2020 Pazar günü Devlet Tiyatro Salonu’nda toplanacak. CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi’nin tekrar aday olmadığı kongrede son dakika başka bir aday çıkmazsa Mehmet Tahtasız CHP Çorum İl Başkanlığı’nın tek adayı olarak kongreye girecek.

Merkez İlçe Kongresi’nde seçilen delegelerle birlikte, doğal delege olan 9 İl Disiplin Kurulu üyesi ve İl Milletvekili Tufan Köse’nin katılımıyla toplanacak olan 37. Olağan İl Kongresi’nde Divan Başkanlığı görevini CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın yapacağı bildirildi. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Çorum’da 90 okul beslenme dostu
Çorum’da 90 okul beslenme dostu
CHP Karabağlar Gençlik Kollarına Çorumlu Başkan
CHP Karabağlar Gençlik Kollarına Çorumlu Başkan
“Sertifikası olmayan fidanları almayın”
“Sertifikası olmayan fidanları almayın”
AK Parti Merkez İlçe’de Erhan Akar tek aday
AK Parti Merkez İlçe’de Erhan Akar tek aday
Uğur Barlık siyasileri buluşturdu
Uğur Barlık siyasileri buluşturdu
Hayata sporla tutundu
Hayata sporla tutundu
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim