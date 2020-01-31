CHP İl Kongresi 23 Şubat’ta yapılacak

CHP’de yaklaşık 3 aydır yoğun tempoda süren kongre sürecinde 26 Ocak’ta gerçekleştirilen Merkez İlçe Kongresi’nin ardından gözler, İl Kongresi’ne çevrildi. 23 Şubat 2020 Pazar günü Devlet Tiyatro Salonu’nda toplanacak olan Olağan İl Kongresi'nde İl Başkanlığı için Mevcut Başkan Hasan Eray Tüfekçi ile Mehmet Tahtasız’ın adaylığına kesin gözüyle bakılırken, başka bir adayın çıkıp çıkmayacağı da merak konusu.

Edinilen bilgilere göre; İl Kongresi; Merkez İlçe Kongresi’nde seçilen delegelerle birlikte, doğal delege olan 9 İl Disiplin Kurulu üyesi ve İl Milletvekili Tufan Köse’nin katılımıyla toplanacak.

CHP’de 30 Eylül 2019 tarihinde başlayan kongre sürecinde gerçekleştirilen ilçe kongrelerinde 14 ilçenin beşinde başkan değişirken, 9 ilçe başkanı ise güven tazeleyerek yeniden seçildi.

Gerçekleştirilen kongrelerde Boğazkale, Oğuzlar, İskilip, Ortaköy ve Çorum Merkez İlçe Başkanlığı koltuğuna yeni isimler otururken, diğer ilçelerde ise eski başkanlar yerlerini korudu. (Taner ŞİMŞEK)