CHP İl-İlçe Kadın Kolları, Demirer ve ekibini kutladı

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Aydın, ADD Şubesi’ni ziyaret ederek, yeniden seçilen başkan Uğur Demirer ve yönetim kuruluna hayırlı olsun dileğinde bulundular.

İl ve Merkez İlçe Kadın Kolları yönetim kurulu üyelerinin de eşlik ettiği ziyarette CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve İlk Genel Başkanları Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin genç nesillere aktarılması konusunda önemli bir görevi üstlenen Atatürkçü Düşünce Derneği’nin her zaman yanında olacaklarını ifade etti.

Ziyarette ADD Şube yöneticileri Didem Tokgöz Semiz, Ahmet Ceyhan ve üst kurul delegesi Aslan Kaya da hazır bulundu.

Şube Başkanı Demirer de CHP Heyeti’ne ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. (Haber Merkezi)

