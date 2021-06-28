CHP İl Genel Meclisi Üyesi Özcan Çetin ve babası karantinada 

Yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan baba Bektaş Çetin ile birlikte Çorum İl Genel Meclisi CHP Mecitözü Üyesi Özcan Çetin’in de karantina altına alındığı öğrenildi.

ÇORUM HABER, Özcan ve Bektaş Çetin’e geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diler.

(Haber Merkezi)

