CHP İl Genel Meclisi Üyesi Özcan Çetin ve babası karantinada
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mecitözü İl Genel Meclisi Üyesi Özcan Çetin’in babası Bektaş Çetin, yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde 14 gün karantina altına alındı.
Güncel 28.06.2021, 19:38
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Yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan baba Bektaş Çetin ile birlikte Çorum İl Genel Meclisi CHP Mecitözü Üyesi Özcan Çetin’in de karantina altına alındığı öğrenildi.
ÇORUM HABER, Özcan ve Bektaş Çetin’e geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diler.
(Haber Merkezi)
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