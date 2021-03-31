CHP İl Genel Meclisi üyeleri biraraya geldi

CHP İl Genel Meclis üyeleri, bugün başlayacak olan Nisan ayı olağan toplantıları öncesi meclis gündeminde izlenecek yolu, meclis başkanlık divanı ve komisyon üyeleri seçimi ile köylere yapılacak yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İl Başkanı Tahtasız’ın yönetimindeki toplantıya; Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Başkan Yardımcısı Ümit Er, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek ile Meclis üyeleri İlhami Türksal, Suat Atalay, Özcan Çetin, Engin Demir ve Sadettin Akgül katıldı.

(Haber Merkezi)